НАВЕРХ

Олимпийский чемпион прославился фото с вязанием

Источник:
Sibnet.ru
249 2

Олимпийский чемпион по синхронным пряжкам в воду Том Дейли прославился в соцсетях после публикации снимка, на котором он вяжет.

Дейли засекли за вязанием на трибуне Токийского центра водных видов спорта во время женских соревнований по прыжкам в воду.

Судя по Instagram спортсмена, он вяжет джемперы, кардиганы, платья, шапки и игрушки.


Дейли завоевал золото на Олимпиаде в Токио в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в паре с Мэтти Ли. Для этой медали он заботливо связал чехол с флагами Японии и Великобритании, чтобы трофей не поцарапался по дороге домой.

Еще по теме
Борец принес сборной России очередное золото Олимпиады
Гимнаст Нагорный взял бронзу на перекладине
Россия завоевала уже 50 медалей на Олимпиаде
Первый трансгендер в истории Олимпиады провалилась
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2020
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
Белоруссия решила выгнать собственную спортсменку с Олимпиады
02.08.2021 10:54
Пилота команды «Формулы-1» «Макларен» ограбили после финала Евро
13.07.2021 10:27
Курс самообороны от медведя для женщин запустили в Красноярске
06.07.2021 09:09
Фитнес предложили включить в потребительскую корзину
11.06.2021 12:29
Девушка дня
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (2)
Картина дня
Депутат Госдумы посчитал слова Зеленского «жалким лепетом»
Жириновский предложил восстановить советские рынки
Госдеп потребовал от 24 российских дипломатов покинуть США
Власти задумали ужесточить правила съемки авто на техосмотре
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

Ну с баранами всё понятно, с учеными тоже. А вот про стопятидесятилетних евнухов что то не слышал.

Uynachalnica

К инфляции все давно привыкли, не можем привыкнуть к тому, что нам говорят, что продукты подорожали на...

Disobedient

Вложение в американские бумаги и беспрепятственный вывоз драгметаллов, оказывается называется борьба...

sergey-59

Вот и метод увеличить продолжительность жизни в России, резать яйца в обязательном порядке!
Sibnet.Ru