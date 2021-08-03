Олимпийский чемпион прославился фото с вязанием

Олимпийский чемпион по синхронным пряжкам в воду Том Дейли прославился в соцсетях после публикации снимка, на котором он вяжет.
Дейли засекли за вязанием на трибуне Токийского центра водных видов спорта во время женских соревнований по прыжкам в воду.
Судя по Instagram спортсмена, он вяжет джемперы, кардиганы, платья, шапки и игрушки.
Дейли завоевал золото на Олимпиаде в Токио в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в паре с Мэтти Ли. Для этой медали он заботливо связал чехол с флагами Японии и Великобритании, чтобы трофей не поцарапался по дороге домой.
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