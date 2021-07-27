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СК предъявил Быкову обвинение в неуплате 60 млн рублей налогов

Источник:
Sibnet.ru
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Анатолий Быков во время допроса
Анатолий Быков
Фото: © youtube.com/СК РФ

Управление по расследованию особо важных дел СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии предъявило бизнесмену экс-депутату краевого Заксобрания Анатолий Быкову обвинение в неуплате 60 миллионов рублей налогов.

Быкова задержали в мае 2020 года. Его обвинили в подстрекательстве к совершению убийства по найму и покушении на убийство двух лиц по найму. В мае Свердловский районный суд приступил к рассмотрению по существу дела об убийстве. В понедельник краевой СК сообщил о предъявлении обвинения в отношении бизнесмена по статье о неуплате налогов.

По данным следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года Анатолий Быков как физическое лицо заключил безвозмездные соглашения и договор об уступке с двумя иностранными компаниями. Согласно документам, иностранные компании уступили Быкову права требования долга к трем организациям Красноярска, аффилированным бизнесмену.

В период с января 2017 по декабрь 2019 года организации-должники частично погасили задолженность перед Быковым на общую сумму более 467 миллионов рублей. С полученных доходов обвиняемый не заплатил налог на доходы физических лиц в сумме более 60 миллионов рублей.

Краевой Следственный комитет с учетом полученных доказательств предъявил экс-депутату обвинение по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы. Свою причастность к совершенному преступлению обвиняемый отрицает.

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Красноярск #Громкое дело #ЧП
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