Назван простой способ продлить жизнь аккумулятора

Следование простым правилам может продлить жизнь аккумулятора, рассказал начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин.

«Базовые рекомендации по зарядке Li-ion аккумуляторов, которыми сегодня снабжается 99,9% всех телефонов, предлагают всегда держать заряд на уровне 30-85%. Считается, что этот режим дает минимальный износ элемента питания», — сказал эксперт.

Верещагин посоветовал не ждать, пока заряд батареи упадет ниже 30%, так как длительное нахождение устройства в разряженном состоянии снижает его ресурс. Таким образом, для продления ресурса достаточно заблаговременно подзаряжать аккумулятор, но не до полной емкости.

Также не стоит оставлять смартфон без контроля на зарядке и долго держать подключенным к сети после того, как аккумулятор полностью зарядится. В некоторых случаях это приводит к снижению ресурса.

По словам Верещагина, Li-ion аккумуляторы более устойчивы к нагреву, но плохо переносят даже небольшие минусовые температуры. Он отметил, что разряженный телефон на морозе может сильно потерять в ресурсе и емкости.