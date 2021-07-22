Сотрудники музея в Бурятии спасли котят манула от голодной смерти

Трех котят манула, которым не было и месяца, нашли в лесу и передали в живой уголок этнографического музея в Бурятии. Сотрудники выходили истощенных крошек и дали им имена, сообщила пресс-служба учреждения на своей странице в Instagram.

«Этот период очень тяжело дался и малышам, и нам. Все-таки это был первый опыт для наших специалистов по выхаживанию манулов в таком юном возрасте. Когда манулы поступили в музей, им не было и месяца. До этого, три недели, котята также были без матери», — рассказали в пресс-службе.

Выходить малышей помогали специалисты Новосибирского и Московского зоопарков. Они подбирали схемы лечения, повышения иммунитета, изменения рациона, а также рассказали про другие тонкости содержания животных.

Сейчас котята здоровы. Аглая, Прасковья и Брунгильда стали быстро набирать вес и развиваться. Играют, охотятся, активно исследуют окружающий мир и на все неожиданности отвечают шипением. Они постепенно переходят на мясо, как настоящие хищники хватают свой кусок и с рычанием тащат подальше от конкурентов.

Скорее всего три сестры останутся жить в музее, потому что не получили нужных навыков выживания в дикой природе. Они не боятся людей, а самый страшный хищник в лесу — это человек, резюмировали сотрудники живого уголка.