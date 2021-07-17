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Авария Ан-28 в Томской области
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Авария Ан-28 в Томской области
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео #ЧП

СК опубликовал видео с места падения Ан-28

Источник:
Sibnet.ru
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Следователи опубликовали видео с места жесткой посадки Ан-28 в Томской области, все, кто был на борту судна выжили.

Двигатели отказали у самолета Ан-28 во время полета над томской областью. Пилоты посадили Ан-28 в поле, при посадке самолет зарылся передней стойкой шасси и перевернулся на спин. На борту находилось 18 человек — 14 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они выжили.

Следователи расследуют дело по признакам преступления, предусмотренного статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Тема: Авария Ан-28 в Томской области
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Томск #ЧП #Происшествия
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