СК опубликовал видео с места падения Ан-28

Следователи опубликовали видео с места жесткой посадки Ан-28 в Томской области, все, кто был на борту судна выжили.

Двигатели отказали у самолета Ан-28 во время полета над томской областью. Пилоты посадили Ан-28 в поле, при посадке самолет зарылся передней стойкой шасси и перевернулся на спин. На борту находилось 18 человек — 14 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они выжили.

Следователи расследуют дело по признакам преступления, предусмотренного статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).