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Туристы обидели полозов у Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Полоз лежит на камне
Фото: © Omid Mozaffar / CC BY 2.0

Туристы обижают полозов на острове Ольхон в Иркутской области. Люди пугаются змей, не зная, что они не ядовиты, и убивают краснокнижных пресмыкающихся, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Сотрудники Прибайкальского национального парка вблизи причала переправы на остров Ольхон нашли раздавленного полоза. Что случилось с безобидным подростком узорчатого полоза, еще предстоит выяснить. Возможно он был убит людьми.

«Некоторые готовы расправиться с пресмыкающимся из страха, так как не знают: узорчатый полоз не ядовит. И занесен в Красную Книгу Иркутской области как редкий и исчезающий вид», — прокомментировал представитель пресс-службы.

Специалисты напомнили об уголовной ответственности за гибель животного, внесенного в Красную Книгу.

С 2012 года численность полозов в Иркутской области сократилась в несколько раз. Зачастую по вине человека: сказывается трансформация ландшафтов, интенсивное автомобильное движение. Гибнут полозы и во время сенокосов, и от рук желающих их поймать и держать в неволе.

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