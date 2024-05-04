Пропавший 12 лет назад кот вернулся к хозяйке

Жительница Британии вернула своего кота Финна, который потерялся еще в 2011 году. Все это время Финн вел полудикое существование.

Домашний питомец покинул свой дом вечером и пропал. Хозяйка Мишель Уоткин долго искала его, обращалась в ветеринарные клиники и развешивала объявления, однако безрезультатно, пишет Daily Mail.

Спустя 12 лет кота обнаружили — благодаря микрочипу. Оказалось, что он обитал всего в трех километрах от дома своей хозяйки. После расшифровки чипа ветеринары доставили животное женщине.

Британка рассказала, что кот за время своей жизни в бегах стал полудиким, так как обитал на улице. Однако его кто-то кормил, предположила она. Сейчас животное постепенно адаптируется к домашним условиям.

Кота вряд ли удалось бы найти без микрочипа, который содержит контактные данные хозяина и информацию о питомце. Согласно закону, в Англии все владельцы кошек и собак должны сделать идентификаторы до 10 июня 2024 года.