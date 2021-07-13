Аэропорту Абакана присвоено имя Василия Тихонова

Международному аэропорту федерального значения Абакан в Хакасии присвоено имя Героя Советского Союза Василия Тихонова, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить международному аэропорту Абакан имя В.Г. Тихонова», — говорится в документе.

В апреле жители Хакасии выбрали имя Международному аэропорту Абакан. В финальный шорт-лист Конкурса по выбору имени выдающегося соотечественника, имеющему особые заслуги перед Отечеством, Международному аэропорту Абакан вошли три имени-претендента.

По итогам конкурса за генерала-лейтенанта авиации, Героя Советского Союза и ветерана Великой Отечественной войны Василия Гавриловича Тихонова проголосовало 13, 9 тысячи жителей республики.

Василий Тихонов — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации — родился в 1909 году в поселке медного рудника Улень Енисейской губернии в семье рабочего. За годы Великой Отечественной войны выполнил 21 боевой вылет, участвовал в бомбардировке важных военных и промышленных объектов нацистской Германии. В сентябре 1941 года за успешные боевые вылеты на Берлин Тихонову было присвоено звание Героя Советского Союза.