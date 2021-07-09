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Власти подготовили план по снятию Кузбасса с угольной иглы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минэкономразвития региона разработало план снижения зависимости Кузбасса от добычи угля — это 78 проектов с внебюджетными инвестициями к 2026 году в размере 376,4 миллиарда рублей.

Среди крупных инвестпроектов — новый комплекс производства аммиака и карбамида за 1,2 миллиарда (105 миллиардов рублей), который планирует построить компания «СДС Азот» и строительство литейно-прокатного комплекса Evraz за 46 миллиардов рублей, приводит РБК позиции плана диверсификации.

Также запланированы завершение строительства Крапивинской ГЭС за 45 миллиардов рублей, экологическая модернизация «Русал Новокузнецк» за 16 миллиардов рублей, строительство здания терминала аэропорта в Новокузнецке за 2,7 миллиарда рублей и логистического центра онлайн-ретейлера Wildberries за 5 миллиардов рублей.

«Если сложить результаты всех инструментов — программы развития Кемеровской области, плана диверсификации и соглашений с угольными компаниями, получится порядка 24 тысяч новых рабочих мест к 2030 году», — отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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Кузбасс #Недра и ТЭК
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