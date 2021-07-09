НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Власти Бурятии объявили о снятии локдауна

Источник:
Sibnet.ru
218 0
Люди в кафе
Фото: © Sibnet.ru

Правительство Бурятии объявило о снятии локдауна с понедельника 12 июля. Но некоторые ограничения все-таки останутся, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

Локдаун в Бурятии ввели с 27 июня до 11 июля из-за резкого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, и перегруженности системы здравоохранения. Спустя две недели жесткие ограничения снимут.

«Две недели самоизоляции снизили показатели заболеваемости, но говорить о стабилизации ситуации рано. Главное, нам удалось создать резерв коек, разгрузить первичное звено здравоохранения, уменьшилось количество госпитализируемых», — отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

С понедельника возобновят работу предприятия общественного питания, за исключением фуд-кортов в торговых центрах. Разрешена работа общепита до 22.00 при рассадке за одним столом не более четырех человек.

Откроются торговые центры, которые будут работать до 22 часов. Но детей до 14 лет не будут пускать без сопровождения взрослых. Возобновят работу магазины непродовольственных товаров, предприятия сферы бытовых услуг. А также бани, сауны, парикмахерские, салоны красоты при загрузке не более 50% от единовременной пропускной способности. Откроются детские сады.

Посещать гостиницы и отели, бассейны, фитнес-центры, спортивные учреждения можно будет только с сертификатом о вакцинации, или результатом ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа, либо справки о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании.

Не будут работать детские развлекательные комнаты, клубы и дискотеки. Нельзя будет проводить массовые мероприятия. Также локдаун будет действовать до 18 июля в Кабанском районе, где сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.

Тема: Коронакризис
Чиновник посоветовал не заниматься сексом после вакцинации
Власти Забайкалья ввели ограничения из-за роста заболеваемости COVID
Темп вакцинации в Новосибирской области снизился
Обнаружен «резервуар» коронавируса в организме человека
смотреть все
Бурятия #Здоровье #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пьяный водитель с детьми в салоне отправил «Жигули» в кювет
Власти Бурятии объявили о снятии локдауна
Новосибирское метро отменило переход на летний режим из-за COVID
Поверхность смартфона признали идеальной средой для микробов
Самое популярное
Правительство повысит налоги ради «стратегических инициатив»
Госдеп отказался возвращать России дипсобственность
Microsoft ограничит время бесплатного перехода на Windows 11
Песков заявил, что США стоят за провокацией с эсминцем
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия
Англия
Весь календарь
Последние матчи
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
6 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Испания 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Шурик96 — 217 баллов
  • gorbatiy — 209 баллов
  • chebo17 — 207 баллов
сделать прогноз
Картина дня
Талибы пообещали России мир
ГИБДД раскрыла, как знают ПДД «лишенцы»
Чиновник посоветовал не заниматься сексом после вакцинации
Парашюты для десантирования бронемашин с людьми создадут в России
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
31
Россия ответит на попытки Британии нарушить границу
20
Российские процессоры впервые «догонят» западные
17
Правительство повысит налоги ради «стратегических инициатив»
17
Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
16
Черчесова уволили из сборной России по футболу
Sibnet.Ru