Власти Бурятии объявили о снятии локдауна

Правительство Бурятии объявило о снятии локдауна с понедельника 12 июля. Но некоторые ограничения все-таки останутся, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

Локдаун в Бурятии ввели с 27 июня до 11 июля из-за резкого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, и перегруженности системы здравоохранения. Спустя две недели жесткие ограничения снимут.

«Две недели самоизоляции снизили показатели заболеваемости, но говорить о стабилизации ситуации рано. Главное, нам удалось создать резерв коек, разгрузить первичное звено здравоохранения, уменьшилось количество госпитализируемых», — отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



С понедельника возобновят работу предприятия общественного питания, за исключением фуд-кортов в торговых центрах. Разрешена работа общепита до 22.00 при рассадке за одним столом не более четырех человек.

Откроются торговые центры, которые будут работать до 22 часов. Но детей до 14 лет не будут пускать без сопровождения взрослых. Возобновят работу магазины непродовольственных товаров, предприятия сферы бытовых услуг. А также бани, сауны, парикмахерские, салоны красоты при загрузке не более 50% от единовременной пропускной способности. Откроются детские сады.

Посещать гостиницы и отели, бассейны, фитнес-центры, спортивные учреждения можно будет только с сертификатом о вакцинации, или результатом ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа, либо справки о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании.



Не будут работать детские развлекательные комнаты, клубы и дискотеки. Нельзя будет проводить массовые мероприятия. Также локдаун будет действовать до 18 июля в Кабанском районе, где сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.