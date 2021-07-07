Президент увидел в Кузбассе центр новой экономики

Кемеровская область обладает огромным потенциалом развития в качестве центра новой экономики Западной Сибири и всей России, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в честь 300-летия Кузбасса.

«У Кузбасса огромный потенциал развития как мощного промышленного комплекса и центра новой экономики Западной Сибири и всей России. Этот потенциал обязательно будет реализован, чтобы все, кто живет на этой прославленной шахтерской земле, почувствовали изменения к лучшему», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что в марте этого года правительство РФ совместно с властями Кемеровской области приняли программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.

«Она основана на конкретных инициативах и проектах, которые принесут ощутимую пользу жителям. <…> Уверен, эта программа будет выполнена в полном объеме», — подчеркнул президент. Он напомнил, что приоритетами социально-экономического развития региона станут строительство и ремонт автомобильных дорог, включая обход Кемерова, обновление системы общественного транспорта и инженерных сетей.

Президент добавил, что перемены к лучшему возможны только при активном участии жителей региона. «Шахтерская закалка, горняцкая смелость, прямота, стремление достичь рекордных результатов — все эти качества высоко ценятся жителями Кузбасса. Верю, что вместе мы добьемся поставленных целей», — резюмировал Путин.