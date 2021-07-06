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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Российские процессоры впервые «догонят» западные

Источник:
«Коммерсант»
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Фото: © Sibnet.ru

Российская компания «Байкал», которая занимается разработкой одноименных процессоров, перейдет на современный техпроцесс 6-12 нанометров, для этого разработчик получит порядка 23 миллиардов рублей.

Текущие модели CPU «Байкал» производятся с использованием техпроцесса 28 нанометров. Инвестиции также предусматривают расширение ежегодного производства — с 130 тысяч единиц до 600 тысяч в 2025 году.

Новое поколение процессоров российской компании будет создано на архитектуре ARM, исполнителем заказа выступит тайваньская корпорация TSMC. При этом разработку ведут специалисты из России.

Отмечается, что современная линейка будет включать три линейки — Baikal M2 для десктопов и моноблоков, Baikal L для ноутбуков и планшетов, Baikal S2 для систем хранения данных, серверов и суперкомпьютеров.

Тема: Человек и компьютер
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Технологии #Гаджеты
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