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Власти Забайкалья оценили ущерб от паводка в 1,3 млрд рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Измерение уровня воды
Фото: © пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Минфин Забайкалья подсчитал сумму ущерба от паводков, обрушившихся на Забайкалье в июне. Это, по предварительным подсчетам, 1,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

Из-за обильных осадков в мае и в июне в некоторых районах Забайкальского края начался паводок. Подтопило дачные участки, жилые дома, дороги, были разрушены мосты, затоплены поля.

Ущерб для сельского хозяйства оценили в 56,9 миллиона рублей, на восстановления объектов ЖКХ потребуется не менее 4,5 миллиона, дорог — 989,5 миллиона рублей. На выплаты пострадавшим жителям необходимо найти 97,1 миллиона. А общая сумма ущерба составила 1,3 миллиарда.

«Мы направляем письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина. В письме указываем конкретное отраслевое направление и сумму ущерба», — уточнила министр финансов Забайкальского края Вера Антропова.

В крае работает межведомственная оперативная группа, занимающаяся вопросами ликвидации последствий ЧС, вызванной паводками. В нее вошли члены правительства, руководство ЗабЖД, представители региональных министерств, силовых структур.

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