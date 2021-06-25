Новосибирские врачи провели одновременную пересадку сердца и печени

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Новосибирские врачи впервые провели одновременную пересадку сердца и печени женщине, у которой еще и возникло паразитарное заболевание, сообщил журналистам главный врач Новосибирской областной клинической больницы, главный хирург СФО и Новосибирской области Анатолий Юданов.
«Впервые проведена одновременно трансплантация сердца и
печени при альвеококкозе печени. Жительница Киргизии максимально оперативно получила
гражданство Российской Федерации. Уникальная для мира и России»,
— сказал Юданов.
Он отметил, что на операции работали одновременно две
бригады из областной больницы и клиники Мешалкина. После операции были сложности, и пациентка еще долечивалась в областной
больнице.
PlaguerРазумно. Нужна привязка з.п. к результатам.
Nik3316я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...
RS1981Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.
UynachalnicaПусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!