Новосибирские врачи провели одновременную пересадку сердца и печени

Новосибирские врачи впервые провели одновременную пересадку сердца и печени женщине, у которой еще и возникло паразитарное заболевание, сообщил журналистам главный врач Новосибирской областной клинической больницы, главный хирург СФО и Новосибирской области Анатолий Юданов.

«Впервые проведена одновременно трансплантация сердца и печени при альвеококкозе печени. Жительница Киргизии максимально оперативно получила гражданство Российской Федерации. Уникальная для мира и России», — сказал Юданов.

Он отметил, что на операции работали одновременно две бригады из областной больницы и клиники Мешалкина. После операции были сложности, и пациентка еще долечивалась в областной больнице.