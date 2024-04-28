Россиян предостерегли от сжигания травы на даче

Вредное вещество выделяется при сжигании прошлогодней травы, оно представляет угрозу здоровью людей и животных, предупредил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Диоксин – это химическое соединение, которое способно наносить непоправимый вред окружающей среде. К тому же диоксин может проникать в организм человека через дыхательные пути, что представляет угрозу здоровью. И для животных это становится также опасно», — сказал РИА Новости Чаплин.

Он отметил, что частицы, содержащиеся в дыму, могут оказаться чрезвычайно токсичными, вызвать аллергические реакции и привести к проблемам с дыхательной системой.

«А если поблизости есть еще и многолетние растения, то это также скажется на их состоянии. В процессе горения выделяются вредные газы, что негативно сказывается не только на росте растений, но и развитии микроорганизмов в почве, которые поддерживают экосистему почвы в хорошем состоянии», — сказал Чаплин.

По его словам, траву нужно выбрасывать: сейчас практически во всех СНТ есть специальная зона для мусора.