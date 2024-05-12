НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Психолог дал совет, как справиться со стрессом во время экзаменов

Источник:
«Известия»
199 0

Период экзаменов — стрессовая пора, на фоне которой могут обостряться или проявляться различные заболевания, специфические расстройства личности, такие как пограничное расстройство личности (ПРЛ), рассказал клинический психолог Сергей Мартынов.

«При усилении умственных нагрузок и напряжении нервной системы в период подготовки к ЕГЭ и ОГЭ внимание подростков может ухудшиться. Поэтому очень важно поддерживать ребенка в этот период. Если вдруг он стал считать, что с ним что-то не так, проявляются симптомы ПРЛ, то необходимо проконсультироваться с психотерапевтом», — приводят «Известия» совет Мартынова.

По его словам, поддержать организм в сложный момент, в том числе во время повышенной интеллектуально-эмоциональной нагрузки поможет индивидуальная терапия в комплексе с омегой-3.

На базе последних медицинских исследований было установлено, что омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, улучшает когнитивные функции и в период сильных умственных нагрузок, пояснил психолог.

Еще по теме
Прогресс в похудении оказался прямо связан с частотой взвешиваний
С чем нельзя сочетать употребление шашлыка
Высокие уровни свинца и урана обнаружили в моче молодых вейперов
Автомобили новее 2015 года оказались смертельно опасными
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликовано фото четырех пакетов наград экс-зама Шойгу Иванова
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
Американские ATACMS ударили по Луганску
Магнитная буря на Земле достигла пика
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

scorpion2777

Харьков начал становится для укров дотационным и не имеющим стратегического значения.

nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

Asd10

У военных работа такая. Укроп мясорубить.

mosquito__2010

У кастрюль из Томска интересная такая особенность - они сливаются. Сначала врут потом сливаются. Интересно...