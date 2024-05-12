Период экзаменов — стрессовая пора, на фоне которой могут обостряться или проявляться различные заболевания, специфические расстройства личности, такие как пограничное расстройство личности (ПРЛ), рассказал клинический психолог Сергей Мартынов.

«При усилении умственных нагрузок и напряжении нервной системы в период подготовки к ЕГЭ и ОГЭ внимание подростков может ухудшиться. Поэтому очень важно поддерживать ребенка в этот период. Если вдруг он стал считать, что с ним что-то не так, проявляются симптомы ПРЛ, то необходимо проконсультироваться с психотерапевтом», — приводят «Известия» совет Мартынова.

По его словам, поддержать организм в сложный момент, в том числе во время повышенной интеллектуально-эмоциональной нагрузки поможет индивидуальная терапия в комплексе с омегой-3.

На базе последних медицинских исследований было установлено, что омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, улучшает когнитивные функции и в период сильных умственных нагрузок, пояснил психолог.