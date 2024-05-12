Прогресс в похудении оказался прямо связан с частотой взвешиваний

Частые взвешивания могут стать вполне работающей стратегией борьбы с весом, к такому выводу пришл команда исследователей с отделения клинической психологии и психологии здоровья Университета Флориды.

Ученые провели эксперимент с участием 74 людей, прошедших перед этим трехмесячную онлайн-программу похудения. В течение девяти месяцев группа исследователей фиксировала, как меняется вес у испытуемых.

Сопоставив показатели с данными самоконтроля, исследователи выяснили, что существенно поправились те, кто взвешивался не чаще одного-двух раз в неделю, приводит Naked Science отчет ученых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Чудо техники или уловка: врут ли умные весы

Напротив, встававшие на весы почти ежедневно — пять или шесть раз за неделю — продолжили худеть. Чуть менее частый самоконтроль — три или четыре раза за семь дней — коррелировал с поддержанием веса на достигнутом после начального похудения уровне.

Исследователи заключили, что взвешивание три-пять раз в неделю может быть более эффективной стратегией для похудения, чем всплески усиленного самоконтроля с последующим сокращением замеров до одного-двух раз в неделю.