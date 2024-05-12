Высокие уровни свинца и урана обнаружили в моче молодых вейперов

Медики из США выявили связь между частотой курения электронных сигарет и уровнем металлов в моче. Результаты исследования указали на необходимость контролировать сферу вейпинга.

Электронные сигареты с 2014 года стали основным способом потребления никотина среди молодых людей, число зависимых продолжает расти. Их привлекает то, что жидкость для вейпов может иметь разные вкусы: например, ментола, цитрусовых, кокоса, кофе, алкогольных напитков.

Ученые обнаружили в паре от вейпов, жидкостях металлы, в частности, кадмия, свинца и металлов. «Проглатывание металлов при употреблении электронных сигарет наносит системный вред организму, что крайне важно в период развития подростков», — приводит Naked Science отчет медиков из Университета Небраски, Миссурийского университета в Канзас-Сити и Школы Миллард-Уэст в Омахе (США).

По мнению ученых, «воздействие повышенных уровней металлов связано с когнитивными и поведенческими нарушениями, респираторными осложнениями, раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями у детей».

Результаты этого исследования в очередной раз указали на необходимость контролировать сферу вейпинга, вводить новые правила и запреты, а также разрабатывать меры профилактики для подростков, сказано в отчете медиков.