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Диетолог развенчала миф о вреде свежих фруктов натощак

Источник:
Sibnet.ru
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Здоровому человеку можно есть фрукты в любое время, в том числе и на голодный желудок, рассказала врач-диетолог Анна Белов

Важно соблюдать умеренность при употреблении ананасов, так как они могут раздражать слизистую оболочку желудка. Это связано с тем, что в этом фрукте много ферментов, расщепляющих белки. Поэтому, если съесть его во время или после основного приема пищи, можно улучшить пищеварение, рассказала врач в беседе на радио Sputnik.

По словам Беловой, при обострении некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта (например, язвах) фрукты лучше полностью исключать из рациона. Исключение — бананы. Они содержат много крахмала, который снижает кислотность желудка.

Врач посоветовала есть бананы при болезнях желудка или двенадцатиперстной кишки, сопровождающихся повышенной кислотностью.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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