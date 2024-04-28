Диетолог развенчала миф о вреде свежих фруктов натощак

Здоровому человеку можно есть фрукты в любое время, в том числе и на голодный желудок, рассказала врач-диетолог Анна Белов

Важно соблюдать умеренность при употреблении ананасов, так как они могут раздражать слизистую оболочку желудка. Это связано с тем, что в этом фрукте много ферментов, расщепляющих белки. Поэтому, если съесть его во время или после основного приема пищи, можно улучшить пищеварение, рассказала врач в беседе на радио Sputnik.

По словам Беловой, при обострении некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта (например, язвах) фрукты лучше полностью исключать из рациона. Исключение — бананы. Они содержат много крахмала, который снижает кислотность желудка.

Врач посоветовала есть бананы при болезнях желудка или двенадцатиперстной кишки, сопровождающихся повышенной кислотностью.