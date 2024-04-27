Развеян миф об опасности стрингов

Убедительных данных о том, что ношение стрингов провоцирует инфекционные заболевания женских половых органов, не существует, это миф, сообщила акушер-гинеколог Ребекка Маккензи Проктор.

«Нет никаких указаний, что ношение определенных видов трусов влияет на здоровье влагалища или вульвы. Следует уделять больше внимания материалу, из которого сделано нижнее белье, а также его посадке», — рассказала Маккензи Проктор в интервью Fashion Journal.

По словам гинеколога, в большинстве случаев инфекции возникают из-за плохой интимной гигиены и высокой влажности.

Чтобы сохранить здоровье половых органов, врач посоветовала выбирать нижнее белье из натуральных тканей — хлопка или бамбука, а также обращать внимание на цвет, так как некоторые красители вызывают аллергическую реакцию. Еще одним важным пунктом она назвала смену трусов раз в день или чаще, если возникает повышенное потоотделение.

Маккензи Проктор рекомендовала выбирать подходящее по размеру нижнее белье. Трусы слишком маленького размера натирают и не отводят влагу должным образом, что приводит к росту дрожжевых и некоторых других болезнетворных бактерий.

Что стоит знать о бюстгальтерах