НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Какие позы для секса помогут сжечь больше калорий

Источник:
Daily Star
110 0

Поза «маслобойка» оказалась самой энергозатратной. За 15 минут занятия сексом в таком положении парам удается избавиться в среднем от 196 килокалорий на каждого, подсчитали эксперты компании Lelo.com.

На втором месте по энергозатратам оказался секс в положении стоя. Во время него партнеры тратили в среднем около 171 калории. Как и «маслобойка», эта поза также позволяет мужчинам сжигать больше килокалорий, приводит газета Daily Star результаты исследования.

На третьем месте — поза ««на коленях». Это сексуальное упражнение задействует мышцы верхней части тела и позволяет парам сжигать в среднем 156 калорий, тренируя руки.

На четвертом месте – поза «лотос». Благодаря ей партнеры могут сжечь около 143 калорий. Эта поза занимает второе место по популярности среди американцев: ее «гуглили» 4,5 миллиона раз.

«Догги-стайл» занимает пятое место. Она всего лишь на одну калорию менее энергозатратна «лотоса». Но при ней мужчина может потратить почти в два раза больше калорий, чем женщина.

Еще по теме
Диетолог развенчала миф о вреде свежих фруктов натощак
Россиян предостерегли от сжигания травы на даче
Развеян миф об опасности стрингов
Спрос на ботокс резко взлетел в России
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Странное «инопланетное» существо выловили в океане. ФОТО
Как отдыхаем и работаем на майских праздниках
России предсказали вымирание работоспособных граждан
Российские войска накроют Запорожье защитным куполом
Обсуждение (0)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
43
Россия расширит буферную зону из‑за поставок Киеву ATACMS
38
ВСУ по требованию США отвели танки Abrams в тыл
35
ВСУ потеряли полмиллиона человек с начала спецоперации
26
Российские войска накроют Запорожье защитным куполом
24
Блинкен пригрозил Китаю за сотрудничество с Россией