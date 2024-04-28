Какие позы для секса помогут сжечь больше калорий

Поза «маслобойка» оказалась самой энергозатратной. За 15 минут занятия сексом в таком положении парам удается избавиться в среднем от 196 килокалорий на каждого, подсчитали эксперты компании Lelo.com.

На втором месте по энергозатратам оказался секс в положении стоя. Во время него партнеры тратили в среднем около 171 калории. Как и «маслобойка», эта поза также позволяет мужчинам сжигать больше килокалорий, приводит газета Daily Star результаты исследования.

На третьем месте — поза ««на коленях». Это сексуальное упражнение задействует мышцы верхней части тела и позволяет парам сжигать в среднем 156 калорий, тренируя руки.

На четвертом месте – поза «лотос». Благодаря ей партнеры могут сжечь около 143 калорий. Эта поза занимает второе место по популярности среди американцев: ее «гуглили» 4,5 миллиона раз.

«Догги-стайл» занимает пятое место. Она всего лишь на одну калорию менее энергозатратна «лотоса». Но при ней мужчина может потратить почти в два раза больше калорий, чем женщина.