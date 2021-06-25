Ученый предложил опустить туристов на дно Байкала

Туризм на Байкале можно развивать не только на побережье и на воде, но и под водой, если предусмотреть спуски ко дну озера, сообщил в среду на пресс-конференции президент Российской академии наук Александр Михайлович Сергеев.

«Байкал был бы интересен, в том числе, и с точки зрения подводного туризма… Интерес к подводному миру очень большой», — сказал Сергеев.

По его мнению, на Байкале можно организовать подводные спуски, когда турист сможет наблюдать за обитателями озера и рассмотреть дно водоема. Созерцанию подводного мира поможет рекордная прозрачность байкальской воды.

Он предположил, что туристы могли бы путешествовать под водой на глубоководных аппаратах, похожих «Мир-1» и «Мир-2». Тогда во время глубоководных экспедиция «Миры» опускались под воду более 150 раз.