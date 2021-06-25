НАВЕРХ
Актуальная тема
Туризм в Сибири
Актуальная тема
Туризм в Сибири
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Ученый предложил опустить туристов на дно Байкала

Источник:
Sibnet.ru
304 0
Дайвер под водой
Фото: © adege / Pixabay License

Туризм на Байкале можно развивать не только на побережье и на воде, но и под водой, если предусмотреть спуски ко дну озера, сообщил в среду на пресс-конференции президент Российской академии наук Александр Михайлович Сергеев.

«Байкал был бы интересен, в том числе, и с точки зрения подводного туризма… Интерес к подводному миру очень большой», — сказал Сергеев.

По его мнению, на Байкале можно организовать подводные спуски, когда турист сможет наблюдать за обитателями озера и рассмотреть дно водоема. Созерцанию подводного мира поможет рекордная прозрачность байкальской воды.

Он предположил, что туристы могли бы путешествовать под водой на глубоководных аппаратах, похожих «Мир-1» и «Мир-2». Тогда во время глубоководных экспедиция «Миры» опускались под воду более 150 раз.

Тема: Туризм в Сибири
Медведи прогнали туристов с побережья Байкала
Глэмпинг появился в Хакасии
Третья волна коронавируса поставила под угрозу турсезон в Приангарье
Открылась первая очередь туркомплекса «Бородинская пещера» в Хакасии
смотреть все
Иркутск #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Искусственный дождь вызовут в Приангарье для тушения огня
Экс-глава Тувы нашел новую работу
Красноярский Роспотребнадзор повременил с обязательной вакцинацией
Крупный пожар произошел в ангаре с транспортом под Новосибирском
Самое популярное
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
Сериал «Призрак» с Прилучным и Ильяшенко выходит на Первом
Охотники убили медведя-людоеда в парке «Ергаки»
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
26 июня 19:00
(МСК)
Уэльс
Дания
26 июня 22:00
(МСК)
Италия
Австрия
Весь календарь
Последние матчи
23 июня 22:00
(МСК)
Португалия 2
Франция 2
23 июня 22:00
(МСК)
Германия 2
Венгрия 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 42 голоса
  • Kohka76 — 27 голосов
  • Алена Долина — 25 голосов
написать кричалку
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Plaguer

Разумно. Нужна привязка з.п. к результатам.

Nik3316

я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...

RS1981

Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.

Алекс555

А у нас везде так. Взять певцов выступающих под фанеру(статья машеннечиство) и те же футболисты хоть...
Sibnet.Ru