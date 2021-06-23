Власти Бурятии объявили о локдауне

Правительство Бурятии объявило о введении жестких ограничительных мер с 21 июня по 11 июля и о приостановке работы почти всех предприятий и организаций. Решение принято на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 27 июня, в республике установили режим нерабочих дней. На две недели будет запрещена деятельность всех организаций. Исключения сделают для общественного транспорта, служб жизнеобеспечения, продуктовых магазинов, организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, СМИ.

По мнению специалистов, локдаун поможет переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд.

В Бурятии в начале июня официально заявили о третьей волне коронавируса. Прирост случае заражения начался в мае. За последние сутки в республике заразилось коронавирусом 258 человек, во вторник умерло рекордное для региона количество пациентов с начала пандемии — 21 человек.