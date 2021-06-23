МАК назвал причины жесткой посадки Robinson R-66 в горах Алтая

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование причин жесткой посадки вертолета Robinson R-66 в горах Алтая в августе 2020 года, вертолет попал в зону турбулентности и перешел почти в вертикальное пикирование, врезавшись в плато на западном склоне горы Белуха, сообщается в отчете МАК.

Инцидент произошел на западной стороне горы Белуха, высочайшей в Сибири, 4 августа 2020 года. Вертолет компании «Алтай-Авиа» совершил жесткую посадку, Никто не пострадал, а вертолет получил серьезные повреждения. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта с причинением крупного ущерба, максимальное наказание по статье 263 УК РФ — до двух лет лишения свободы.

Специалисты МАК установили, что в тот день воздушное судно успело выполнить пять полетов общей продолжительностью около пяти часов с двумя дозаправками после первого и четвертого рейсов. Последний, шестой, полет проходил над ледником Ак-Кем в закрытом ущелье с почти отвесными скалами.

На высоте около 3,6 тысяч метров вертолет был подхвачен сильным восходящим потоком, который на высоте примерно 4,2 тысяч метров сменился нисходящим. Опасаясь столкновения с крутым склоном горы, пилот решил посадить вертолет на плато и угодил в зону турбулентности.

Воздушное судно перешло почти в вертикальное пикирование, врезалось в заснеженный склон и завалилось на бок. По мнению специалистов, среди факторов, которые могли способствовать аварии, — отсутствие у командира воздушного судна опыта и навыков для выполнения посадок в горной местности на высоте более 2 тысяч метров.

В отчете МАКа также говорится, что авиатор использовал метеорологическую информацию из недостоверных источников: данные о фактической погоде в районе горы Белухи он получил по мобильному телефону от администратора турбазы в поселке Ак-Кем.

Отчет ведомства будет приобщен к материалам дела. Как рассказала «Ъ-Сибирь» старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Наталия Чернакова, по уголовному делу назначена летно-техническая экспертиза, производство которой еще не закончено.