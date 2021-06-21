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Молния убила дачника в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Эту фотографию сделала участница русской Википедии Mariluna. Другие фотографии см. здесь. / CC BY-SA 3.0

Молния попала в дачный дом, в результате пожара погиб мужчина, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Вечером в воскресенье от удара молнии загорелся дачный дом в СНТ «Русич» в Емельяновском районе. В результате пожара в дачном доме погиб один человек.

В это же время молния сожгла старинную церковь в селе Большой Балчуг в Сухобузимском районе Красноярского края. Церковь построили в 1912 году.

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Красноярск #ЧП #Происшествия
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Топ комментариев

Иркут 69

Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...

Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!

Grossmeister38rus

Это хорошо. Значит на ужин лапша

Uynachalnica

Как там его собачкам в новоогарево поживается? Гуляет ли он с ними? А что с его конем? А ноутбук у него...
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