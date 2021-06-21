Молния убила дачника в Красноярском крае

Молния попала в дачный дом, в результате пожара погиб мужчина, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Вечером в воскресенье от удара молнии загорелся дачный дом в СНТ «Русич» в Емельяновском районе. В результате пожара в дачном доме погиб один человек.

В это же время молния сожгла старинную церковь в селе Большой Балчуг в Сухобузимском районе Красноярского края. Церковь построили в 1912 году.