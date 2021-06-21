Гроза сожгла старинную красноярскую церковь

Молния попала в здание старинной Покровской церкви в
Красноярском крае, здание сгорело, сообщает ГУ МЧС по региону.
В воскресенье произошел пожар в Покровской церкви в селе Большой Балчуг в Сухобузимском районе Красноярского края. Предварительная причина пожара – грозовой разряд.
«В результате пожара огнем уничтожено здание церкви.
Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.
По словам шаманки Анна Батыр пожар в церкви — это не плохой знак. По ее мнению, таким образом это место
было избавлено от негативных эмоций, которые оставляли в храме люди, когда
приходили в него.
«Церковь ушла, унесла с собой негатив. Люди приходили туда в
основном поплакаться. Унесла людские печали. Ее срок пришел. Как бывает...
прекрасная яблоня несет плоды, хочется, чтобы она вечно была, но нет, у нее
какой-то срок. Не надо расстраиваться, печальных последствий для людей пожар в
храме не несет», — говорила Sibnet.ru шаманка.