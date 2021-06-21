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Гроза сожгла старинную красноярскую церковь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ГКХ

Молния попала в здание старинной Покровской церкви в Красноярском крае, здание сгорело, сообщает ГУ МЧС по региону.

В воскресенье произошел пожар в Покровской церкви в селе Большой Балчуг в Сухобузимском районе Красноярского края.  Предварительная причина пожара – грозовой разряд. 

«В результате пожара огнем уничтожено здание церкви. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Церковь построили в 1912 году. В 2011 году ее восстановили.

По словам шаманки Анна Батыр пожар в церкви это не плохой знак. По ее мнению, таким образом это место было избавлено от негативных эмоций, которые оставляли в храме люди, когда приходили в него.

«Церковь ушла, унесла с собой негатив. Люди приходили туда в основном поплакаться. Унесла людские печали. Ее срок пришел. Как бывает... прекрасная яблоня несет плоды, хочется, чтобы она вечно была, но нет, у нее какой-то срок. Не надо расстраиваться, печальных последствий для людей пожар в храме не несет», — говорила Sibnet.ru шаманка.

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Иркут 69

Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...

Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!

Grossmeister38rus

Это хорошо. Значит на ужин лапша

Uynachalnica

Как там его собачкам в новоогарево поживается? Гуляет ли он с ними? А что с его конем? А ноутбук у него...
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