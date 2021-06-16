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Порно в России предложили легализовать через «Госуслуги»

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Порнографию в интернете предложили разделить на «незаконную» и «не запрещенную законом». Смотреть разрешенную можно будет только совершеннолетним с подтверждением возраста через «Госуслуги»

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете. Такой контент следует разделить на «незаконный» и «не запрещенный законом» и открыть доступ к последнему только совершеннолетним, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ.

К «незаконной» порнографии авторы инициативы отнесли детскую и «явно оскорбительную», такую как изнасилования. Как поступать с «незаконной» порнографией, НТЦ ГРЧЦ не уточняет, а просмотр «незапрещенной» предлагается сделать возможным для совершеннолетних граждан.

Среди вариантов реализации возрастного ценза авторы исследования указали разработку порносайтами системы верификации пользователей либо вход через государственную систему идентификации граждан на сайте «Госуслуги».

Эксперты считают предложения неэффективными. Эффективность использования технических средств для ограничения доступа к порноконтенту будет нулевой, предупреждает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. «Порнографии в интернете вагон, не получится все контролировать», — подчеркнул он.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Глаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...

muroroa

Колхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.
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