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Первые проверки заправок в Новосибирске выявили нарушения

Источник:
Sibnet.ru
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Прокуратура и другие специалисты проверяют автогазовые заправки в Новосибирске после взрыва, на первых пяти уже нашли нарушения, сообщил журналистам во вторник заместитель прокурора Новосибирской области Павел Смагоринский.

«Проводятся проверки Ростехнадзора и МЧС. Определены автогазозаправки, их 31 в городе. Сегодня в середине дня проверены пять заправок, нарушения имеют место быть. Оценки и результаты доведем позже», — сказал Смагоринский.

Вечером в понедельник на газовой заправке на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел пожар с серией взрывов. Пострадали 33 человека, в том числе двое детей. Задержан директор заправки «Еврогаз». Уголовное дело расследуется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

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Новосибирск #ЧП #Происшествия
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