Власти проверят все заправки в Новосибирске после взрыва

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проверить все заправки после взрыва, а также проанализировать необходимость размещения таких объектов возле жилых домов, сообщает правительство региона.
В понедельник в 18.06 произошел пожар с серией взрывов на газовой заправке на Гусинобродском шоссе, 60. По данным министерства здравоохранения Новосибирской области, пострадали 33 человека, в том числе двое детей. Госпитализировали 17 пострадавших.
«Основная причина ЧП – несоблюдение мер безопасности и
отсутствие контроля со стороны руководителей. Принято принципиальное решение о
проведении проверок всех автозаправочных станций на территории Новосибирска», —
сказал Травников.
Замгубернатора Сергею Семке Андрей Травников поручил
координировать работу всех надзорных органов, чтобы качественно и быстро
провести проверки – с минимальными последствиями для добросовестного бизнеса.
Представителям муниципалитета поручено включиться в работу этой контрольной
комиссии.
Руководству мэрии Новосибирска поручили тщательно
проанализировать обоснованность размещения АЗС и АГЗС внутри жилых кварталов и
в непосредственной близости от них. Также предписано проверить наличие
договоров аренды, сроки этих договоров и другие документы у таких предприятий.