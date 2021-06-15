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Власти проверят все заправки в Новосибирске после взрыва

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проверить все заправки после взрыва, а также проанализировать необходимость размещения таких объектов возле жилых домов, сообщает правительство региона.

В понедельник в 18.06 произошел пожар с серией взрывов на газовой заправке на Гусинобродском шоссе, 60. По данным министерства здравоохранения Новосибирской области, пострадали 33 человека, в том числе двое детей. Госпитализировали 17 пострадавших.

«Основная причина ЧП – несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей. Принято принципиальное решение о проведении проверок всех автозаправочных станций на территории Новосибирска», — сказал Травников.

Замгубернатора Сергею Семке Андрей Травников поручил координировать работу всех надзорных органов, чтобы качественно и быстро провести проверки – с минимальными последствиями для добросовестного бизнеса. Представителям муниципалитета поручено включиться в работу этой контрольной комиссии.

Руководству мэрии Новосибирска поручили тщательно проанализировать обоснованность размещения АЗС и АГЗС внутри жилых кварталов и в непосредственной близости от них. Также предписано проверить наличие договоров аренды, сроки этих договоров и другие документы у таких предприятий.

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