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Пьяные в Забайкалье закидали камнями отдел полиции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовные дела после хулиганского нападения, когда 20 пьяных молодых людей закидали камнями отдел полиции, сообщило ведомство.

В четверг около 21.00 по местному времени (15.00 мск) в Чернышевске в одном из магазинов несколько пьяных молодых людей пили спиртное, мешали продавцам и покупателям. Парни не реагировали ни на замечания работников магазина, ни на прибывших по вызову сотрудников Росгвардии и полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов забрали двух активных нарушителей в отдел полиции. Через некоторое время к зданию отдела МВД пришли около 20 парней и стали бросать камни в окна.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Следователи и полицейские устанавливают всех причастных к нападению. Несколько участников конфликта уже опознаны, а один из них привлечен к административной ответственности и арестован на 10 суток.

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Забайкалье #Криминал #ЧП
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