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Бывший советник Путина предложил вернуть Украину силой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков предложил вернуть Украину силой.

«Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния», — сказал политик во время записи подкаста «ЧВК Пегов».

По мнению Суркова, международная ситуация на стороне России, так как мир «реально устает от Украины». Кремлю следует использовать такую обстановку для давления на Киев, передает слова советника Telegram-канал WarGonzo.

Сурков был помощником Путина с сентября 2013 года по февраль 2020 года. В частности, он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины.

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Политика #Мир #Россия
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PRoSpekt

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merkulov tolya

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urbasik

как написал Булгаков Никакое элитное питание и толстенные стены не спасут от обрыва нити.

dymys

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