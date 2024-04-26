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Совбез Белоруссии уловил «запах войны» в воздухе

Источник:
Sibnet.ru
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Выпады Запада в адрес России и Белоруссии ведут дело к конфликту, в воздухе пахнет войной, заявил первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко.

Муравейко обратил внимание на «агрессивные выпады», которым подвергаются РФ и Белоруссия: «это и санкции, это и закрытые границы, это и выстраивание забора на границе, это и содержание боевых частей, кроме пограничников, на приграничной территории».

«Это все в совокупности говорит о том, что в воздухе пахнет войной. Но руководство Республики Беларусь, руководство Российской Федерации делает все возможное и даже невозможное для того, чтобы обеспечить мир и стабильность на западном направлении», — цитирует ТАСС зама госсекретаря Совбеза Белоруссии.

В числе стратегических факторов сдерживания он назвал размещение Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, а также активное перевооружение белорусской армии, «то есть поступление в нее российских образцов вооружения».

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Политика #Мир
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