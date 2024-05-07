Путин и коллеги: возраст и стаж мировых лидеров

Президент России Владимир Путин возглавляет страну уже четверть века, на пятки ему наступает лидер Турции. Среди государств «Большой двадцатки» это самые продолжительные сроки.

Путин снова смог пойти на выборы после изменения Конституции в 2020 году, когда из пункта об ограничении сроков убрали слово «подряд», что не позволяло одному человеку занимать президентский пост больше двух сроков. Благодаря «обнулению» он смог снова баллотироваться.

В результате Путин выиграл выборы президента в марте 2024 года с результатом 87,28%. Его пятый срок продлится до 2030 года.

Долгий срок президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана тоже связан с изменениями в законах. Он преобразовал страну из парламентской республики в президентскую.

Вполне вероятно, что политическим долгожителем будет лидер Китая Си Цзиньпин. При нем в Конституцию КНР были внесены поправки, позволяющие занимать пост главы государства неограниченное число раз. В 2023 году Си Цзиньпин снова стал председателем КНР.

А из всех мировых лидеров дольше всех — 44 года — у власти находится президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

Политической «молодежи» по-прежнему немного среди глав государств. Это президенты Франции и Аргентины, премьер-министры Канады, Великобритании, Италии.

Из действующих лидеров «Двадцатки» самый возрастной король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Ему 88 лет, из них на троне он пребывает только девять.