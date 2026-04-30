Трамп анонсировал вывод американских войск из Германии

Соединенные Штаты задумались о выводе своего воинского контингента из Германии и примут, заявил президент США Дональд Трамп после критики канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

«Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможность сокращения войск в Германии, и решение будет принято в ближайшее время», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Заявление было сделано Трампом после критики со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца, который обвинил США в отсутствии «стратегии выхода» из войны с Ираном и заявил, что американская сторона «унижается» в ходе переговоров.





В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что Мерц «не знает, о чем говорит». Он добавил, что Германия «плохо себя чувствует экономически и в других сферах».



Численность вооруженных сил США в Европе составляет около 100 тысяч человек, при этом около 84 тысяч дислоцированы в Германии. Это наиболее боеготовая часть европейских сил НАТО и после вывода Европе заменить ее будет нечем.