Трамп анонсировал вывод американских войск из Германии

Войска США в Европе
Войска США в Европе
Фото: U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Ryan Brooks

Соединенные Штаты задумались о выводе своего воинского контингента из Германии и примут, заявил президент США Дональд Трамп после критики канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

«Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможность сокращения войск в Германии, и решение будет принято в ближайшее время», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Заявление было сделано Трампом после критики со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца, который обвинил США в отсутствии «стратегии выхода» из войны с Ираном и заявил, что американская сторона «унижается» в ходе переговоров.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что Мерц «не знает, о чем говорит». Он добавил, что Германия «плохо себя чувствует экономически и в других сферах».

Численность вооруженных сил США в Европе составляет около 100 тысяч человек, при этом около 84 тысяч дислоцированы в Германии. Это наиболее боеготовая часть европейских сил НАТО и после вывода Европе заменить ее будет нечем.

