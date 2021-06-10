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Елизавета II пожелала здоровья больной девочке из Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Королева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II
Фото: © Senedd Cymru / CC BY 2.0

Королева Великобритании Елизавета II написала письмо девочке Адисе Гармаевой из Бурятии, страдающей редким генетическим заболеванием. Она впечатлилась мужеством родителей ребенка и пожелала малышке здоровья.

Адиса страдает редким генетическим заболеванием — спинальной мышечной аритмией. При этой болезни дети умирают. Замедлить ее развитие может препарат «Спинраза», но его стоимость составляет несколько миллионов рублей. А спасти малышку может укол «Золгенсмы». Его стоимость — около 160 миллионов рублей.

Родители Адисы обратились за помощью к жителям республики. Скоро история девочки разлеталась по соцсетям и СМИ и люди начали сбор денег. Неравнодушные граждане обращались и к знаменитостям.

«Кому только не писали — и Кире Найтли, Елене Хиди, Гоар Аветисян, Конору Макрегору, обращались в администрацию Белого Дома, этот список бесконечен. Нас услышала и ответила Королева Великобритании», — написал администратор страницы Адисы в Instagram.

Елизавета II откликнулась на письмо активистов и пожелала здоровья ребенку. В ответе говорится, что ее Величество впечатлило мужество родителей Адисы. Также Королева была рада узнать, что сбор для лечения ребенка успешно закрыт.

Сбор, действительно, закрыли. Нужную для нескольких уколов «Спинразы» сумму собрали. В апреле девочка получила четвертый укол. К спасению Адисы подключились глава республики Алексей Цыденов и предприниматель Владислав Свиблов, пообещавший найти нужную сумму для покупки «Золгенсмы».

В среду девочку увезли в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава РФ, и скоро она получит долгожданный укол «Золгенсмы».

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Топ комментариев

BadBoy91

ДА ЭТИ ПОДАЧКИ ДАЖЕ НЕ РЕАЛИЗУЮТ, ЭТО ЛИШЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДОПАРТИИ....

ball-n-wall

Самцы в спешном порядке побежали вакцинироваться...

Uynachalnica

Идиотизм чистой воды! Мало того что цены взлетят, от "просто так", так и без этого бездельников кругом...

Nik3316

а ведь кто-то на этот бред поведется и проголосует за СР)))
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