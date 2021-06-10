Опубликован топ «магических» мест в Сибири

Специалисты сервиса «Туту.ру» создали энциклопедию мест в России, где можно загадывать желания. В нее вошли точки в семи сибирских регионах.

«В своеобразную энциклопедию вошли более 60 таких мест в разных регионах страны. В карточках, созданных для каждого объекта, указан ближайший населенный пункт, где он находится точная координата на карте и "инструкция по применению" – что нужно сделать, чтобы желание сбылось. Также можно узнать историю появления этого объекта», – говорится в сообщении.

Из сибирских мест в энциклопедию вошли: