Опубликован топ «магических» мест в Сибири

Специалисты сервиса «Туту.ру» создали энциклопедию мест в России, где можно загадывать желания. В нее вошли точки в семи сибирских регионах.
«В своеобразную энциклопедию вошли более 60 таких мест в разных регионах страны. В карточках, созданных для каждого объекта, указан ближайший населенный пункт, где он находится точная координата на карте и "инструкция по применению" – что нужно сделать, чтобы желание сбылось. Также можно узнать историю появления этого объекта», – говорится в сообщении.
Из сибирских мест в энциклопедию вошли:
- Республика Алтай: плато Укок, гора Белуха
- Красноярский край: Красноярские столбы, памятник «Царь-рыба»
- Иркутская область: 13 столбов сэргэ (мыс Бурхан),
Шаман-камень
- Омская область: Тарские ворота
- Томская область: Мост предсказаний
- Республика Хакасия: Долина Царей
- Республика Бурятия: плато Тапхар, камень Бухэ-Шулун