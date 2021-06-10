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Опубликован топ «магических» мест в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Grozovsky / CC BY-SA 4.0

Специалисты сервиса «Туту.ру» создали энциклопедию мест в России, где можно загадывать желания. В нее вошли точки в семи сибирских регионах.

«В своеобразную энциклопедию вошли более 60 таких мест в разных регионах страны. В карточках, созданных для каждого объекта, указан ближайший населенный пункт, где он находится точная координата на карте и "инструкция по применению" – что нужно сделать, чтобы желание сбылось. Также можно узнать историю появления этого объекта», – говорится в сообщении.

Из сибирских мест в энциклопедию вошли:

  • Республика Алтай: плато Укок, гора Белуха

  • Красноярский край: Красноярские столбы, памятник «Царь-рыба»

  • Иркутская область: 13 столбов сэргэ (мыс Бурхан), Шаман-камень

  • Омская область: Тарские ворота

  • Томская область: Мост предсказаний

  • Республика Хакасия: Долина Царей

  • Республика Бурятия: плато Тапхар, камень Бухэ-Шулун

Тема: Магия жизни
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Республика Алтай #Туризм
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