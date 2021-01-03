Пять признаков, что пора идти к астрологу

Когда сомнения не дают принять решение, планируется открытие нового дела, а отношения со спутником жизни превратились в одну большую ссору — это тот самый тупик, выйти из которого поможет совет астролога.

Астрология изучает циклы планет, связывая процессы в мире с их движением. Все заключения астролога базируются на положении небесных в конкретный момент для конкретной точки земного шара.

«Изменить ход событий астролог не может, но увидеть тенденции и влияние на жизнь конкретного человека — вполне. Базируясь на этих знаниях, он может дать ценнейший совет конкретному человеку», — сказала Sibnet.ru член Союза астрологов России Юлия Богданова.

Проблемы в отношениях

«Маша любила Костю и ждала от него заботы и подарков. В самом начале их отношений все это было. Потом пропало. Костя стал пропадать в компьютерных играх, задерживаться с друзьями, на работе, а как-то вообще не пришел ночевать. Можно ли было это предугадать? Можно!», — привела пример Богданова.

По ее словам, астрология совместимости помогает при построении серьезных отношений. Анализируя натальные карты (персональный гороскоп, построенный на момент рождения) каждого из партнеров, астролог видит все сложности, которые ждут пару. Может рассказать о сильных и слабых сторонах союза, об ожиданиях каждого и о том, чего дождаться никогда не получится.

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Также специалист поможет выбрать верное время для судьбоносных решений. «Например, бракосочетание, совершенное в период ретроградной Венеры или когда она образует напряженные аспекты, часто ведет к ссорам и скорым разводам», — отметила Богданова.

Сложный жизненный выбор

«У Кати все в жизни хорошо. Любимая работа, муж, дети, но чего-то не хватает для полного счастья. Иногда ей снятся вещие сны, но она не понимает почему это случается. Но все чаще к ней приходят мысли о собственном бизнесе. И вот тут начинаются сомнения. А смогу ли?», — приводит пример Богданова.

Когда человек не может выбрать между бизнесом и офисной работой, или между рождением детей и построением карьеры, не знает менять ли место работы, астролог может составить индивидуальный гороскоп и определить, что в ближайшие годы стоит развивать.

«Астролог подскажет истоки проблем по разным сферам и укажет на пути их решения. Расскажет о тех областях вашей жизни, где особенно сильно работают кармические законы», — сказала Богданова.

Также человеку покажут благоприятные сферы деятельности, помогут выявить недостатки в методах решения вопросов.

Нехватка финансов

«Наиболее популярный вопрос — как заработать много денег? На него может ответить астролог. В вашем гороскопе обозначено не только, как это можно сделать, но и когда, где и с кем», — сказала Sibnet.ru астролог Елена Альмах.

Она вспомнила, как с клиентом разработала «Дорожную карту преодоления кризиса в бизнесе». «Эти два года были ужас и кошмар — я не ел, не спал, вкалывал, как лошадь... Но результаты — они прекрасны!», — сказал клиент после реализации проекта.

Сложности в выборе профессии

Астрологии нет равных в профориентации. Ответ на такой вопрос специалист находила даже для мамы девятимесячного ребенка. Но особенно полезно по звездам искать путь для школьников, выпускников и молодых людей, говорит астролог Альмах.

Например, как-то к ней пришла мама с сыном-выпускником. У молодого человека сильный знак Скорпиона и ряд других показателей (понятных только астрологам), показывающих, что опасностей в его жизни будет много.

«И какая же мама спокойно к этому отнесется? Она хотела, чтобы сын стал финансистом... А в его случае лучше выбрать профессию, связанную с риском — профессиональному риску учат. Видели бы вы, как загорелись глаза у мальчика, когда я об этом сказала! Маму "уговорили"», — вспомнила астролог.

Проблемы со здоровьем

«Если вы уже болеете, то астролог может подобрать время для операции, это не касается экстренных случаев, манипуляций, процедур, обозначить критические периоды в болезни, подобрать эффективную диету», — отметила Альмах.

Если человек здоров, но боится заболеть, астролог может определить слабые места организма, подскажет, как и когда укреплять здоровье.

Также астролог может выяснить не кроется ли за болезнью какая-то психологическая причина или внешний фактор.

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Например, Марина, мама маленькой Вари, всю жизнь мечтала стать балериной. Вот и дочку она отдала в балетную школу сразу, как только та пошла в детский сад.

Девочка занималась пять раз в неделю, но особых успехов не показывала. Потом неожиданно начала хватать простуду, чем немало раздражала тренера, а с ним и маму.

«Девочка не балерина, и профессиональные занятия спортом только вредят ей. Анализ натальной карты Вари показал, что ей подходят современные танцы и не чаще двух раз в неделю… Здоровье Вари улучшилось, она почти не болеет, полна сил и энергии», — сказала Богданова.

Когда астролог не поможет

Посещение астролога бесполезно, если человек ничего не собирается делать. Как говорится, если человек хочет выиграть в лотерею, он должен хотя бы купить билет, заметила Альмах.

Поэтому никакого результата не принесут вопросы из серии: «Придет ли ко мне счастье?», «Когда у меня наступит спокойная жизнь?», «А что будет дальше?».

«В любом случае наибольший эффект вы получите от посещения астролога, если будете знать, чего вы хотите. Лучший вариант вопроса: «Что нужно сделать, чтобы…?» Например, … выйти замуж, найти работу, купить квартиру и т.п. Чем конкретнее вопрос, тем конкретнее ответ», — заключила астролог.