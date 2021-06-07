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#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Власти Бурятии усилили коронавирусные ограничения

Источник:
Sibnet.ru
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Пациент в реанимации на аппарате ИВЛ
Коечный фонд в Бурятии заполнен на 91%
Фото: © пресс-служба правительства республики Хакасия

Третья волна в Бурятии коронавируса разрастается, коечный фонд заполнен на 91%. Правительство республики объявило о введении ограничений.

О начале третьей волны коронавируса власти Бурятии официально сообщили в конце мая, когда число суточных заражений выросло в четыре раза. Тогда правительство республики распорядилось только приостановить диспансеризацию и просмотры в поликлиниках до июля.

В понедельник республиканские власти заявили о нарастании третьей волны и о стремительном заполнении коечного фонда. «Сейчас развернуто 1,2 тысячи коек. Занятость коечного фонда высокая, на утро составила 91%», — сообщила глава Минздрава Бурятии Евгения Лудупова.

Также власти сообщили о введении ограничительных мер для общепита. Кафе, бары, столовые и рестораны могут работать только до 23.00. Внутри помещений допускается рассадка не более четырех посетителей за одним столом.

Массовые мероприятия, которые были запланированы на июнь, перенесли на более поздний срок. Работодателям дали рекомендации перевести максимально возможное количество сотрудников на дистанционную форму работы. 

Тема: Коронакризис
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Бурятия #Здоровье #Новости COVID19
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