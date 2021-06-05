Сильный ураган накрыл Туву

Ураган обрушился на тувинский город Шагонар, сообщил на своей странице «ВКонтакте» врио главы Тувы Владислав Ховалыг.

«Разрушены крыши зданий, повреждены машины и другое имущество граждан. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Прошу вас оставаться дома, детей и стариков на улицу не выпускать», — написал глава региона.

Республиканская служба ГО и ЧС сообщает, что на территории Улуг-Хемского кожууна прошел штормовой ветер до 38 метров в секунду, который затем дошел до Кызыла. В результате были разрушены крыши домов, повреждены машины, повалены деревья.

Местным администрациям поручено приступить к уборке упавших деревьев, ремонту крыш, восстановлению заборов и конструкций, пострадавших во время разгула стихии.