НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пылевые облака из Африки превратили Грецию в Марс. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
505 1

Небо в Греции окрасилось в ярко-оранжевый цвет из-за прихода пылевых облаков из Африки. В греческих городах резко снизилась видимость, пейзажи стали напоминать марсианские.

Эксперты отмечают, что это сильнейшее загрязнение воздуха в Греции с 2018 года. Власти предупреждают, что повышенный уровень мелких частиц представляет опасность для здоровья.

Африканскую пыль принес сильный южный ветер, который дул последние несколько дней, пишет The Guardian. Пыль из африканской пустыни также частично накрыла Швейцарию и южную часть Франции.

По расчетам ученых, Сахара, которая является крупнейшей пустыней Африки, выбрасывает в год от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли. Самые мелкие частицы способны преодолевать по воздуху тысячи километров и достигать Европы.

Еще по теме
Поступил сигнал об угрозе подтопления в Новосибирске
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Массовую эвакуацию объявили в Оренбурге из‑за паводка
Затопленное Оренбуржье показали из космоса. ФОТО
смотреть все
ЧП #Стихии #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Уникальная мумия: что осталось от тела Ленина
Ученые посоветовали, как женщине испытать оргазм
Страны G7 потребовали от России покинуть территорию Украины
Зеленский выставил НАТО «пять претензий»
Обсуждение (1)
Картина дня
Байден подписал закон о помощи Украине
Суд арестовал заместителя министра обороны России Иванова
Участники СВО смогут взять льготную ипотеку на вторичку
Пылевые облака из Африки превратили Грецию в Марс. ВИДЕО
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

vova97

ну она же нейтральная то есть без роду без племени какая ей сборная РФ тем более она ведь первая отказалась

Kukuh88

Овечкин за деньги играет. Не участвует в международных соревнованиях команд разных стран в качестве пустого...

Voland2

Что там насчет союзника? И невиданных в истории отношений...

corrector

американской демократии у нас нет, слава богам !