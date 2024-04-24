Пылевые облака из Африки превратили Грецию в Марс. ВИДЕО

Небо в Греции окрасилось в ярко-оранжевый цвет из-за прихода пылевых облаков из Африки. В греческих городах резко снизилась видимость, пейзажи стали напоминать марсианские.

Эксперты отмечают, что это сильнейшее загрязнение воздуха в Греции с 2018 года. Власти предупреждают, что повышенный уровень мелких частиц представляет опасность для здоровья.

Африканскую пыль принес сильный южный ветер, который дул последние несколько дней, пишет The Guardian. Пыль из африканской пустыни также частично накрыла Швейцарию и южную часть Франции.

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По расчетам ученых, Сахара, которая является крупнейшей пустыней Африки, выбрасывает в год от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли. Самые мелкие частицы способны преодолевать по воздуху тысячи километров и достигать Европы.