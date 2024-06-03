Поезд в Бурятии проехал сквозь лесной пожар. ВИДЕО

Поезд проехал сквозь бушующий лесной пожар в Бурятии — видео, снятое из кабины машиниста, распространилось в соцсетях.

На кадрах поезд проходит через полосу огня. В какой-то момент видимость начинает ухудшаться из-за густого дыма.

Точно место съемки не известно. По предварительной информации, видео снято в Муйском районе Бурятии.

Там огонь охватил около 30 тысяч гектаров. Также горят леса в Северо-Байкальском, Прибайкальском, Еравнинском, Баргузинском и Баунтовском районах Бурятии. Причиной стали сухие грозы.