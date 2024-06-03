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Поезд в Бурятии проехал сквозь лесной пожар. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Поезд проехал сквозь бушующий лесной пожар в Бурятии — видео, снятое из кабины машиниста, распространилось в соцсетях.

На кадрах поезд проходит через полосу огня. В какой-то момент видимость начинает ухудшаться из-за густого дыма.

Точно место съемки не известно. По предварительной информации, видео снято в Муйском районе Бурятии.

Там огонь охватил около 30 тысяч гектаров. Также горят леса в Северо-Байкальском, Прибайкальском, Еравнинском, Баргузинском и Баунтовском районах Бурятии. Причиной стали сухие грозы.

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ЧП #Стихии #Бурятия
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