Дамбу прорвало в Омской области

Дамбу прорвало в Усть-Ишимском районе Омской области, сообщил депутат Госдумы от региона Андрей Алехин.

По его словам, ситуация с паводком в Омской области складывается непростая, из затопленных деревень эвакуируют жителей. Алехин уточнил, что все началось с деревни Ашеваны, пишет РБК.

«Не все власть предусмотрела, может, не ожидала, что будет именно так. Оттуда людей эвакуировали, переселили в школу, однако потом и школу затопило, их перевезли в Усть-Ишим и часть, кто пожелал, везут в город, поскольку не все согласились переселиться», — сказал он.

Депутат отметил, что паводковая волна шла из Казахстана через Тюменскую область. Алехин подчеркнул, что губернатор региона выезжал в проблемный район и отправлял туда своих заместителей.

«Есть проколы, может, думали, легче пройдет. Но на мой взгляд, власть все, что возможно, делает. Проблемы есть, но, думаю, область справится», — заключил Алехин.