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Горный гостиничный комплекс с клиникой построят в Белокурихе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Алтайского края

Горный гостиничный комплекс с круглогодичной клиникой превентивной медицины построят в Белокурихе Алтайского края, сообщило правительство региона.

Новый объект построят на территории Белокурихи Горной. Строительство первой очереди проекта планируют завершить к концу 2022 года. Объем заявленных инвестиций оценивается в 1 миллиард рублей. На территории комплекса «Гранд-Крио Алтай» разместится отель на 54 номера, коттеджи, ресторан и зоны отдыха.

Соглашение о создании нового комплекса подписал губернатор Виктор Томенко и основатель компании «Гранд-Крио Алтай» Владимир Шуппо. Комплекс планируется создавать под брендом «Гранд-Крио».

«Инвесторы уже начали освоение этой территории, реализацию своих проектов. Первые объекты, где люди могли бы отдыхать, уже построены. Проект, о котором мы сегодня договорились, подписав соглашение, предполагает строительство достаточно большого отеля и клиники, увеличение рабочих мест», – подчеркнул глава региона.

Он добавил, что также происходит формирование уровня, на который будут ориентироваться все остальные инвесторы по созданию инфраструктуры отдыха и лечения в этой части края.

Владимир Шуппо рассказал, что клиника превентивной медицины призвана изменить отношение к санаторно-курортному лечению за счет комфортного размещения и применения современных медицинских технологий.

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