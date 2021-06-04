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Суд вынес третий приговор ангарскому маньяку

Источник:
Sibnet.ru
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Ангарский маньяк Михаил Попков во время суда
Ангарский маньяк Михаил Попков
Фото: © СУ СК России по Иркутской области

Ангарский городской суд вынес приговор бывшему полицейскому Михаилу Попкову, известному как ангарский маньяк. Это третий приговор суда, и он окончательно утвердил для него пожизненное заключение.

Ангарский маньяк Михаил Попков на протяжении 15 лет, начиная с 1992 года, убивал женщин. Следствие смогло доказать 79 убийств и два покушения на убийство. Его приговорили к пожизненному заключений сначала в 2015 году, второй раз в 2018 году. Сидя в колонии, он признался еще в двух убийствах. Началось следствие.

Сыщики выяснили, что Попков в 1995 году изнасиловал и убил женщину в лесу около «Автоколонны 1948». И еще одну в районе СНТ «Этилен» Ангарска. Ее тело так и не удалось найти.

В суде Попков полностью признал свою вину, но от последнего слова отказался. Суд признал его виновным по статье 102 Уголовного кодекса РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах ). Ему назначили девять лет и восемь месяцев лишения свободы за эти убийства.

Но с учетом приговора от 2018 года и по совокупности преступлений ему окончательно назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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Иркутск #Громкое дело #ЧП
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