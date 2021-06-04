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Сибирскую язву заподозрили у жителя Тувы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Тувы

Режим карантина введен в селе Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района в Республике Тува из-за подозрения на случай заболевания у жителя сибирской язвой, сообщил в соцсетях временно исполняющий обязанности главы Республики Владислав Ховалыг.

«У 29-летнего местного жителя подозревают сибирскую язву. Сейчас пациент получает необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что у него кожная форма заболевания — менее агрессивная по сравнению с легочной и желудочно-кишечной. Врачи наблюдают за состоянием контактировавших с зараженным», — написал Ховалыг.

В Бижиктиг-Хая для выяснения причин заражения уже работает межведомственная комиссия и проводятся ветеринарные мероприятия по ликвидации очага заболевания сибирской язвы. Отбираются пробы, которые в ближайшее время позволят дать компетентное заключение относительно ситуации.

Именно этом районе Тувы в 1934 году была вспышка сибирской язвы. Сибирская язва – это инфекционная болезнь, возбудителем которой является спорообразующая бактерия Bacillus anthracis. Бактерии выделяют чрезвычайно мощные токсины, которые отвечают за симптомы, вызывающие высокий процент смертности.  


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Antoxa.

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pepelmetal

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-Керя-

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Uynachalnica

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