Сибирскую язву заподозрили у жителя Тувы

Режим карантина введен в селе Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района в Республике Тува из-за подозрения на случай заболевания у жителя сибирской язвой, сообщил в соцсетях временно исполняющий обязанности главы Республики Владислав Ховалыг.
«У 29-летнего местного жителя подозревают сибирскую язву.
Сейчас пациент получает необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что у него
кожная форма заболевания — менее агрессивная по сравнению с легочной и
желудочно-кишечной. Врачи наблюдают за состоянием контактировавших с зараженным»,
— написал Ховалыг.
В Бижиктиг-Хая для выяснения причин заражения уже работает межведомственная комиссия и проводятся ветеринарные мероприятия по ликвидации очага заболевания сибирской язвы. Отбираются пробы, которые в ближайшее время позволят дать компетентное заключение относительно ситуации.
Именно этом районе Тувы в 1934 году была вспышка сибирской язвы. Сибирская язва – это инфекционная болезнь, возбудителем которой является спорообразующая бактерия Bacillus anthracis. Бактерии выделяют чрезвычайно мощные токсины, которые отвечают за симптомы, вызывающие высокий процент смертности.
Antoxa.В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.
pepelmetalЦитатаСто процентов он ни за что отвечать не будет. И это хорошо, полицейский молодец!
-Керя-В ютубе посмотрите этот крендель у гайца чуть ли пистолет не выхватил.
UynachalnicaЦитатаПутин в ответ отметил, что не играет, а только делает вид, что умеет это делать. - неплохо он так...