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Huawei представила альтернативу Android

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Huawei

Китайская компания Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS для мобильных устройств, которая призвана заменить Android на фоне введенных американских санкций.

Разработчики отмечают, что серьезная оптимизация HarmonyOS позволила повысить производительность на 42% при снижении энергопотребления. При этом смартфоны с HarmonyOS работают на скорости, сравнимой с Android.

При этом HarmonyOS изначально проектировалась на любые умные устройства. Так, операционная система сможет функционировать на гаджетах, имеющих всего 128 Кбайт памяти, указывается в презентации.

Еще одна особенность HarmonyOS — работающие в фоне приложения открываются ровно в таком же состоянии, в каком были на момент помещения в фон, тогда как в Android они перегружаются заново. Такой механизм работает вне зависимости от количества приложений в фоне.

В ближайшее время обновиться до HarmonyOS смогут обладатели более чем 100 моделей смартфонов, планшетов и умных телевизоров. По оценке Huawei, до конца года операционную систему установят на 300 миллионов различных устройств.

В частности, в первую очередь новую операционную систему на замену Android получат современные флагманы Huawei — Mate 40, P40 и Mate 30. Позднее обновление станет доступно для более старых смартфонов, выпущенных после 2016 года.

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Antoxa.

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pepelmetal

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-Керя-

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