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Глава Хакасии опубликовал свою детскую фотографию

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Хакасии Валентин Коновалов опубликовал свою детскую фотографию в Международный день защиты детей, она умилила подписчиков.

«Дети быстро взрослеют. И в наших силах сделать всевозможное, чтобы они были окружены любовью, воспитывались в здоровом обществе. В таком обществе, где человека оценивают по труду, где каждый может найти любимую работу, имеет доступ к медицине и качественному образованию, полноценно развивает свои способности», — написал Коновалов в соцсетях.

Кроме поздравления он опубликовал коллаж со своей детской фотографией и снимками со своими детьми. Пользователи оценили такое милое поздравление.

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Хакасия #Местная власть
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