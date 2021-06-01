Глава Хакасии опубликовал свою детскую фотографию

Глава Хакасии Валентин Коновалов опубликовал свою детскую фотографию в Международный день защиты детей, она умилила подписчиков.
«Дети быстро взрослеют. И в наших силах сделать всевозможное, чтобы они были окружены любовью, воспитывались в здоровом обществе. В таком обществе, где человека оценивают по труду, где каждый может найти любимую работу, имеет доступ к медицине и качественному образованию, полноценно развивает свои способности», — написал Коновалов в соцсетях.
Кроме поздравления он опубликовал коллаж со своей детской фотографией и снимками со своими детьми. Пользователи оценили такое милое поздравление.
ponhik78Это всё следствие. Не начали бы изначально дичь творить, был бы жив!
urbasikЕсли флаг государства не представлен то не стоит и тратиться.Если это шоу; то пусть платят шоумены не...
Тазик квашеной капустыТакие люди не понимают, что помимо ПРАВ, у людей есть и ОБЯЗАННОСТИ.И одна из обязанностей - соблюдать...
Dima73Представьте этих троих утырков рядом с собой,если им пох на законные требования представителей власти...