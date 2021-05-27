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Красноярский врач оказалась новой фигуранткой в деле о продаже детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Следователи подозревают замглавного врача перинатального центра в Красноярске в халатности, из-за которой 14 новорожденных детей были проданы, сообщает СУ СК РФ по региону.

В 2020 году в медицинском учреждении были рождены 14 детей. После выписки рожениц, новорожденные дети были оставлены в медицинском учреждении без попечения законных представителей.

При выписке из родильного дома новорожденный должен передаваться законному представителю. В случае оставления новорожденного в родильном доме, сотрудники медицинского учреждения обязаны сообщить о данном ребенке в органы опеки и попечительства.

Замглавного врача, отвечающая в соответствии с должностными обязанностями за выписку, не контролировала подчиненных.

В результате чего, в период 2020 года подчиненные ей медицинские работники, передали 14 новорожденных детей не законным представителям, а постороннему лицу, предоставившему доверенности от граждан КНР.

Как стало известно, в четверг в Центральный районный суд Красноярска подано первых 14 исков в интересах китайских генетических родителей о возвращении детей в биологически родные семьи.

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Топ комментариев

лачинов

Это в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...

ifhbrjd

Это перекупам газ по 58 долларов. А населению около 120 долл. (около 9000 руб. за кубометр)

corrector

Собрались табаки, полизали друг другу раны..

Uynachalnica

Это в связи с нежеланием Байдена строить козни севпотоку 2? Решили отпраздновать таким образом?
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