Подтянувшийся 4 тысячи раз красноярец попал в Книгу рекордов Гинесса

Книга Гиннесса утвердила рекорд красноярца Николая Каклимова по количеству подтягиваний, сообщает министерство спорта Красноярского края.

Согласно представленным данным, спортсмен подтянулся 4096 раз за шесть часов, что на 211 повторений больше, чем у чеха Яна Кареса – предыдущего рекордсмена в этой категории.



Все выступление Каклимова фиксировалось на видеокамеру, и запись была отправлена в Книгу рекордов. Напомним, Каклимов подтянулся 4096 раз в марте 2021 года.



В свои 59 лет красноярец является обладателем нескольких мировых рекордов. Ему принадлежат лучшие результаты в 12-часовом подтягивании (4989 раз) и в 24-часовом (7345). Несмотря на возраст, Каклимов постоянно принимает участие в городских и краевых соревнованиях по разным видам спорта и часто становится их победителем и призером.