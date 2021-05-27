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Подтянувшийся 4 тысячи раз красноярец попал в Книгу рекордов Гинесса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © министерство спорта Красноярского края

Книга Гиннесса утвердила рекорд красноярца Николая Каклимова по количеству подтягиваний, сообщает министерство спорта Красноярского края.

Согласно представленным данным, спортсмен подтянулся 4096 раз за шесть часов, что на 211 повторений больше, чем у чеха Яна Кареса – предыдущего рекордсмена в этой категории.

Все выступление Каклимова фиксировалось на видеокамеру, и запись была отправлена в Книгу рекордов. Напомним, Каклимов подтянулся 4096 раз в марте 2021 года.

В свои 59 лет красноярец является обладателем нескольких мировых рекордов. Ему принадлежат лучшие результаты в 12-часовом подтягивании (4989 раз) и в 24-часовом (7345). Несмотря на возраст, Каклимов постоянно принимает участие в городских и краевых соревнованиях по разным видам спорта и часто становится их победителем и призером.

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лачинов

Это в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...

Иркут 69

Всё продать и сбежать - вот лейтмотив всех действий этих людей. И эти "продавцы углеводородов" будут...

sergik92

а до этого ресурсы не продавали?))

ifhbrjd

Это перекупам газ по 58 долларов. А населению около 120 долл. (около 9000 руб. за кубометр)
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