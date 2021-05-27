Подтянувшийся 4 тысячи раз красноярец попал в Книгу рекордов Гинесса

Книга Гиннесса утвердила рекорд красноярца Николая Каклимова по количеству подтягиваний, сообщает министерство спорта Красноярского края.
Согласно представленным данным, спортсмен подтянулся 4096
раз за шесть часов, что на 211 повторений больше, чем у чеха Яна Кареса –
предыдущего рекордсмена в этой категории.
Все выступление Каклимова фиксировалось на видеокамеру, и запись была отправлена в Книгу рекордов. Напомним, Каклимов подтянулся 4096 раз в марте 2021 года.
В свои 59 лет красноярец является обладателем нескольких мировых рекордов. Ему принадлежат лучшие результаты в 12-часовом подтягивании (4989 раз) и в 24-часовом (7345). Несмотря на возраст, Каклимов постоянно принимает участие в городских и краевых соревнованиях по разным видам спорта и часто становится их победителем и призером.
лачиновЭто в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...
Иркут 69Всё продать и сбежать - вот лейтмотив всех действий этих людей. И эти "продавцы углеводородов" будут...
sergik92а до этого ресурсы не продавали?))
ifhbrjdЭто перекупам газ по 58 долларов. А населению около 120 долл. (около 9000 руб. за кубометр)