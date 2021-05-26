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Новосибирцы перечислили опасности электросамокатов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более 5 тысячи новосибирцев приняли участие в опросе о целесообразности массового появления электросамокатов на улицах города, жители объяснили, чем их не устраивает это транспортное средство, сообщает мэрия города.

Лидеры по количеству участников опроса – Ленинский и Октябрьский районы Новосибирска. Максимально активно на вопросы отвечали работающие горожане, новосибирцы в возрасте от 25 до 44 лет. Среди участников преимущественно люди с высшим образованием, доли мужчин и женщин приблизительно равны.

Чуть больше половины участников опроса одобряет появление сервисов по аренде электросамокатов в Новосибирске. Треть респондентов – не одобряет.

По данным опроса на муниципальном портале, доли тех, кто не готов пользоваться самокатом, и тех, кто готов, приблизительно равны. На портале «Госуслуги» готовность пользоваться самокатом выражает более половины участников опроса.

По мнению респондентов, основным плюсом использования самоката то, что «его можно взять и оставить во многих точках города». Основной минус использования самоката – «не хватает инфраструктуры для комфортной езды», главной сложностью, возникающей лично у участников опроса с появлением электросамокатов в городе, «опасность ходить по тротуарам – могут сбить».

Новосибирцы, принявшие участие в опросе на портале «Госуслуги», имели возможность указать свой вариант ответа в окне «другое». Они указали минусы (отсутствие навыков, ответственности и водительских прав на управление самокатом у пользователей, арендованных электросамокатов).

Жители сообщили, что не испытывают никаких сложностей с появлением электросамокатов в городе; предложили запретить выезд на проезжую часть, отменить виртуальные парковки и сделать обычные; разрешить прокат самокатов только после 16 лет.

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